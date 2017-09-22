ТОКИО, 22 сен — РИА Новости, Ксения Нака, Иван Захарченко. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына — прим. ред.), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", — приводит его слова "Ренхап".

Сам лидер КНДР Ким Чен Ын назвал речь Трампа "безумной", а его самого "хулиганом и гангстером, играющим с огнем" и заявил, что рассматривает сверхжесткие контрмеры в ответ на выступление американского президента, в котором тот пообещал разрушить КНДР, если она будет угрожать безопасности США.