Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины, сообщил по итогам беседы в Нью-Йорке Белый дом.
Также Трамп заявил, что приветствует экономические реформы на Украине, которые "вносят вклад в экономический рост страны и ее оборонные возможности", говорится в сообщении.
"Он призвал президента Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране", — добавили в Белом доме.