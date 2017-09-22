МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Конгресс Гватемалы вновь проголосовал против лишения президента Джимми Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных нарушений в ходе выборов 2015 года, сообщает издание Prensa Libre.

По информации издания, 112 депутатов проголосовали "против", 42 "за", еще 46 воздержались. Накануне более 200 тысяч гватемальцев вышли на улицы в знак протеста против коррупции и безнаказанности.

Члены конгресса 11 сентября также голосовали против лишения Моралеса иммунитета. Против этой меры тогда высказались 104 депутата, 25 отдали голоса "за".

Ранее Верховный суд Гватемалы направил в конгресс запрос на лишение президента страны Джимми Моралеса иммунитета от судебного преследования. Решение суда было связано с расследованием главы Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG) под эгидой ООН Ивана Веласкеса в отношении Моралеса по делу о возможных преступлениях в ходе выборов 2015 года. Моралес объявил Веласкеса, ведущего расследование в отношении него, персоной нон грата и распорядился выслать судью. Позднее Конституционный суд страны отменил действие этого указа Моралеса.

Расследование ведется из-за вероятного незаконного финансирования предвыборной кампании Моралеса. Прокуроры заявляют, что около 825 тысяч долларов, задействованных в финансировании кампании, были спрятаны, у других расходов не было законных источников. Моралес не признал совершение неправомерных действий.