В Узбекистане три человека погибли на газоперерабатывающем заводе

ТАШКЕНТ, 22 сен – РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован из-за отравления газом на Мубарекском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает МЧС республики.

"Двадцатого сентября в ходе проведения ремонтно-очистных работ внутренней части фильтра-сепаратора установки по получению пропано-бутановой смеси из-за допущенной халатности и неосторожности четверо работников предприятия отравились газом", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате отравления начальник цеха установки и два оператора погибли на месте, несмотря на оказание им первой медицинской помощи. Еще один оператор госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Создана правительственная комиссия по изучению причин происшествия и разработке комплекса мер по предотвращению подобных ситуаций, уточняет министерство. Приняты меры, чтобы оказать помощь семьям погибших.

Мубарекский ГПЗ — крупнейший в Узбекистане газоперерабатывающий завод проектной мощностью 30 миллиардов кубометров газа в год. Предприятие производит газовый конденсат, сжиженный газ и техническую серу.