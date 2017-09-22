Макей предложил завершить "холодную войну" новым "хельсинкским процессом"

ООН, 22 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил на Генассамблее ООН, что нужно завершить "холодную войну", запустив диалог о стратегических перспективах отношений между Евроатлантикой и Евразией, в первую очередь с участием Китая, России, США и ЕС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии, так называемого "хельсинкского процесса", аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ. Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск.

"Мы не поставили точку в последнем эпохальном конфликте – "холодной войне". Она не завершилась принятием мирного договора, как это всегда происходило с окончанием всех предыдущих эпохальных войн. Как следствие – мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения, различные силы стали по-разному интерпретировать это состояние геополитической неопределенности и соответствующим образом действовать: что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других", — сказал Макей на сессии Генассамблеи ООН.

Он обратил внимание, что из-за этого наблюдается глобальная политическая нестабильность, которая стала результатом войн, конфликтов, терроризма, ксенофобии и других факторов. По словам дипломата, "создается ощущение нарастающего хаоса и безнадежности". Макей заявил, что "все проблемы, накопившиеся с начала 90-х, это следствие нашей неспособности довести дело до конца в завершении "холодной войны".

"В прошлом году президент Республики Беларусь выступил с инициативой проведения нового переговорного процесса по аналогии с хельсинкским процессом… Разумеется, с пониманием тех проблем и угроз, которые актуальны сегодня. Мы предлагаем, чтобы ключевые и глобальные игроки, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений", — сказал глава белорусского МИД.

Он добавил, что Белоруссия готова предоставить площадку для такого процесса.