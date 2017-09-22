Макей предложил завершить "холодную войну" новым "хельсинкским процессом"

ООН, 22 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил на Генассамблее ООН, что нужно завершить "холодную войну", запустив диалог о стратегических перспективах отношений между Евроатлантикой и Евразией, в первую очередь с участием Китая, России, США и ЕС.
"Мы не поставили точку в последнем эпохальном конфликте – "холодной войне". Она не завершилась принятием мирного договора, как это всегда происходило с окончанием всех предыдущих эпохальных войн. Как следствие – мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения, различные силы стали по-разному интерпретировать это состояние геополитической неопределенности и соответствующим образом действовать: что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других", — сказал Макей на сессии Генассамблеи ООН.
"В прошлом году президент Республики Беларусь выступил с инициативой проведения нового переговорного процесса по аналогии с хельсинкским процессом… Разумеется, с пониманием тех проблем и угроз, которые актуальны сегодня. Мы предлагаем, чтобы ключевые и глобальные игроки, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений", — сказал глава белорусского МИД.
Он добавил, что Белоруссия готова предоставить площадку для такого процесса.