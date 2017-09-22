В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости. Около 200 заявлений о пропаже людей подано властям в Мексике поле разрушительного землетрясения, заявил в четверг вечером национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

"У нас есть приблизительная информация о 200 пропавших без вести, которые подтверждены в поиск через систему Locatel", — заявил Пуэнте журналистам.

Также он сообщил, что число разрушенных стихией домов в Мехико достигло 44. Раньше называлась говорилось о 38 зданиях. Пуэнте призвал горожан быть острожными, потому что в ближайшее время еще несколько строений могут обрушиться вследствие подземных толчков.

Число жертв землетрясения увеличилось до 273 человек, сообщил ранее министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).