Землетрясение в Мексике: Красный крест помогает ликвидировать последствия

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский, Елена Карьгина. Красный крест Мексики взял на себя основную работу по помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 270 человек по всей стране. Корреспонденты РИА Новости побывали в центре сбора помощи Красного креста в Мехико и узнали о работе там русских волонтеров.
Байкеры для пострадавших
Сейчас Наталья работает на центральном пункте сбора помощи Красного креста в престижном районе Поланко. Место, где он расположен, сильно изменилось: повсюду стоят машины Красного креста, к центру идут сотни людей и едут автомобили, везущие помощь. Полиция пропускает к самому зданию только такие машины.
Сама она в среду координировала работу добровольцев-байкеров, которые развозили помощь нуждающимся на своих мощных мотоциклах. "Вчера (в среду) мы оказывали помощь онлайн. Люди, которые сами не могли дойти до пунктов помощи, делали запрос о помощи, и им ее доставляли адресно", — поясняет россиянка.
Еды в достатке
"В среду нужна была координация, куда отправлять людей на разгрузку и загрузку помощи, нужна была информация, куда ехать свободным мотоциклам, куда везти парамедиков. Думаю, все дни национального траура (включая пятницу) будет идти сбор и распределение средств. Самое необходимое сейчас — это материалы для лечения тех, кого удается вытащить живыми из-под завалов, спасателей, получивших травмы при разборе", — говорит Денисова.
По ее словам, информации о том, что кто-то из россиян попал в тяжелое положение после землетрясения, нет. "Я не слышала, чтобы русскоязычные просили в наших группах в соцсетях или чатах о помощи, но очень многие ее предлагают", — говорит девушка.
Очереди из желающих помочь
Кстати, не всякий вид помощи можно сдать на любом пункте сбора. Есть определенная специализация. К примеру, в Поланко не принимают одежду для пострадавших, а лишь медикаменты, еду и специальное защитное оборудование (каски, перчатки, респираторы). Одежду советуют везти в небольшие пункты сбора помощи, появившиеся как грибы после дождя во множестве в каждом районе столицы.
"Испытываешь гордость за то, что народ так объединен, фактически брат пришел помогать брату, сестра – сестре, люди приносят помощь, и здесь чрезмерное число тех, кто хочет помочь. Даже сам Красный крест заявил, что у него уже достаточно волонтеров в пунктах раздачи продуктов, и призвал ехать на места разрушений, чтобы помогать на местах", – говорит Денисова.