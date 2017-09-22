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Землетрясение в Мексике: Красный крест помогает ликвидировать последствия

Сюжет:
Серия землетрясений в Мексике (117)
04:0922.09.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЦентральный пункт сбора помощи Красного креста МексикиЦентральный пункт сбора помощи Красного креста Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский, Елена Карьгина. Красный крест Мексики взял на себя основную работу по помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 270 человек по всей стране. Корреспонденты РИА Новости побывали в центре сбора помощи Красного креста в Мехико и узнали о работе там русских волонтеров.

Байкеры для пострадавших

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Россиянка Наталья Денисова – молодая девушка из Владимира, давно живущая в Мехико после замужества. Она байкер, любит мотоциклы и скорость, но, когда на страну обрушилась беда, она, не задумываясь, пришла на помощь мексиканцам.

Сейчас Наталья работает на центральном пункте сбора помощи Красного креста в престижном районе Поланко. Место, где он расположен, сильно изменилось: повсюду стоят машины Красного креста, к центру идут сотни людей и едут автомобили, везущие помощь. Полиция пропускает к самому зданию только такие машины.

Пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Мехико. 20 сентября 2017 года
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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"Объединились все: мексиканцы, иностранцы, в том числе и россияне, чтобы помочь в этой ситуации. Представители русской общины приезжают сюда, помогают. Готовят еду, чтобы раздать ее работникам, у которых не было времени на отдых и обед и которые провели здесь уже порядка 40 часов", — рассказывает Наталья.

Сама она в среду координировала работу добровольцев-байкеров, которые развозили помощь нуждающимся на своих мощных мотоциклах. "Вчера (в среду) мы оказывали помощь онлайн. Люди, которые сами не могли дойти до пунктов помощи, делали запрос о помощи, и им ее доставляли адресно", — поясняет россиянка.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНаталья Денисова, россиянка-волонтер Красного креста Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Наталья Денисова, россиянка-волонтер Красного креста Мексики

Еды в достатке

Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
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В самом центре сейчас идет распределение продуктов и медикаментов, которые привозят с разных зон города. Представители Красного креста сообщили РИА Новости, что сейчас все базы организации имеют достаточные запасы продовольствия, чтобы обеспечить нуждающихся, однако ощущается нехватка медикаментов, в том числе шприцев и дезинфицирующих средств, а также обуви для детей и детской еды.

"В среду нужна была координация, куда отправлять людей на разгрузку и загрузку помощи, нужна была информация, куда ехать свободным мотоциклам, куда везти парамедиков. Думаю, все дни национального траура (включая пятницу) будет идти сбор и распределение средств. Самое необходимое сейчас — это материалы для лечения тех, кого удается вытащить живыми из-под завалов, спасателей, получивших травмы при разборе", — говорит Денисова.

По ее словам, информации о том, что кто-то из россиян попал в тяжелое положение после землетрясения, нет. "Я не слышала, чтобы русскоязычные просили в наших группах в соцсетях или чатах о помощи, но очень многие ее предлагают", — говорит девушка.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийДобровольцы грузят помощь Красного креста Мексики пострадавшим от землетрясения
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Добровольцы грузят помощь Красного креста Мексики пострадавшим от землетрясения

Очереди из желающих помочь

Автомобиль, поврежденный обломками рухнувшего здания, после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Alfredo Estrella
В Мехико более 50 человек спасли из-под обломков рухнувших зданий
На всех центрах Красного креста в Мехико сейчас – столпотворение. К ним приходят сотни, если не тысячи мексиканцев и иностранцев, которые хотят помочь. Из них формируются длинные живые цепочки, которые передают упакованные в коробки наборы для нуждающихся. Они же сортируют помощь по типам – продовольствие, вода, медикаменты, одежда и так далее.

Кстати, не всякий вид помощи можно сдать на любом пункте сбора. Есть определенная специализация. К примеру, в Поланко не принимают одежду для пострадавших, а лишь медикаменты, еду и специальное защитное оборудование (каски, перчатки, респираторы). Одежду советуют везти в небольшие пункты сбора помощи, появившиеся как грибы после дождя во множестве в каждом районе столицы.

Спасатель ищет выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
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Среди добровольцев, работающих сейчас на пунктах Красного креста, выделяется молодежь. Ее много. Это и студенты, и даже школьники, которые приходят и просят дать им возможность поучаствовать в работе. Молодые люди активно участвуют и в разборе завалов на месте обрушившихся домов (всего таких зданий в Мехико 38). Все они экипированы касками, респираторами, лопатами и ломами, которые, по всей видимости, несут из дома либо покупают за свои деньги. Специализированные на продаже подобного инвентаря магазины, по свидетельству корреспондентов РИА Новости, сейчас уже испытывают нехватку продукции – в последние два дня добровольцы раскупили почти все. Добровольные спасатели работают в тесном контакте с профессиональными, а также с подразделениями морской пехоты, которая считается в Мексике одним из основных специалистов по оказанию помощи гражданскому населению в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

"Испытываешь гордость за то, что народ так объединен, фактически брат пришел помогать брату, сестра – сестре, люди приносят помощь, и здесь чрезмерное число тех, кто хочет помочь. Даже сам Красный крест заявил, что у него уже достаточно волонтеров в пунктах раздачи продуктов, и призвал ехать на места разрушений, чтобы помогать на местах", – говорит Денисова.

Землетрясение в Мексике
© РИА Новости, Инфографика
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Землетрясение в Мексике
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