В Белом доме объяснили "необычную лексику" Трампа в отношении Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выходит за пределы дипломатической лексики в отношении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, чтобы "достучаться до него" и показать серьезный настрой США, рассказали два высокопоставленных представителя администрации США журналистам, стенограмму разговора приводит Белый дом.
"Я думаю, что вся лексика президента в этом смысле – попытка достучаться…Президент в действительности пытается донести до этого парня, что мы говорим серьезно", — сказал один из представителей администрации США.