В Белом доме объяснили "необычную лексику" Трампа в отношении Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выходит за пределы дипломатической лексики в отношении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, чтобы "достучаться до него" и показать серьезный настрой США, рассказали два высокопоставленных представителя администрации США журналистам, стенограмму разговора приводит Белый дом.

Ранее, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". В ответ Ким Чен Ын заявил, что речь и поведение Трампа "безумные", а сам американский лидер — "хулиган и гангстер, играющий с огнем", а также "безумный маразматик".

"Я думаю, что вся лексика президента в этом смысле – попытка достучаться…Президент в действительности пытается донести до этого парня, что мы говорим серьезно", — сказал один из представителей администрации США.