МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Facebook передаст конгрессу данные о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава компании Марк Цукерберг. Таким образом он отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что российские граждане якобы заказывали рекламу в социальной сети через фейк-аккаунты с целью влияния на ход выборов главы Белого дома.

Цукерберг распорядился передать властям обнаруженную сотрудниками Facebook рекламу, якобы купленную "российскими ботами". "Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии", — заявил глава компании, отметив, что расследование велось "на протяжении долгих месяцев".

При этом Цукерберг признал, что Facebook не удалось обнаружить доказательства связи фейк-аккаунтов с российской рекламой. Глава социальной сети выразил надежду, что власти обнародуют результаты своей работы по окончании расследования.

Компания, подчеркнул Цукерберг, продолжит собственное расследование, о ходе которого будет информировать правительство.

" Экстраординарное " расследование

Вице-президент компании Эллиот Шраге назвал расследование "экстраординарным".

"Это экстраординарное расследование, которое поднимает вопрос о честности выборов в США. После напряженного анализа юридических норм и политики компании мы решили, что если мы поделимся рекламой, которую мы обнаружили, с конгрессом… это поможет властям завершить жизненно необходимую работу по оценке того, что произошло на выборах 2016 года ", — заявил Шраге. По его словам, публично эти данные обнародованы не будут, поскольку это запрещает федеральный закон.

"Российские боты"

Ранее компания Facebook заявила о покупке "российскими ботами" рекламы в ходе предвыборной президентской кампании в США с целью повлиять на исход предвыборной гонки.

Москва, как заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, никакого отношения к этому не имеет.

Американские СМИ регулярно публикуют, ссылаясь на неназываемые источники, сообщения о контактах предвыборного штаба Трампа с чиновниками и предпринимателями из России. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках оказать влияние на результат президентских выборов.