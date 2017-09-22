Лавров, выступая в ООН, вспомнил о Сенеке и не забыл о Трампе

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на Генассамблее ООН, назвал отрадным заявление президента США Дональда Трампа о важности соблюдения суверенитета государств. В своей речи Лавров не стал упоминать о размерах военного бюджета России, обвинять или угрожать каким-либо странам, а предпочел говорить об общих для всех государств-членов ООН ценностях: равноправии, международном сотрудничестве, противостоянию общим вызовам и угрозам.
В конце своей речи глава российского МИД вспомнил о словах римского философа Сенеки о том, что "мы рождены, чтоб жить совместно".
Ответ Трампу и пример КНДР и Ирана
Министр напомнил, что еще в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о содействии установлению демократического миропорядка, в которой четко заявлено о непризнании госпереворотов как методов смены власти и недопустимости попыток одних государств оказывать давление на других членов международного сообщества. Тогда, как отметил Лавров, за этот документ не проголосовали как раз те страны, которые вопреки уставу ООН "пытаются доминировать в глобальных делах и навязывать модели развития".
"Думаю, под этими словами может подписать каждый. Особенно, если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе", — добавил Лавров.
Далее он на примере Ирана и КНДР продемонстрировал, что пока Вашингтон не готов реализовывать на практике собственные декларации.
Он подчеркнул, что "альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует.
Порочность санкционного подхода США в отношении других государств доказали как пример Кубы, так и развитие ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Действия Вашингтона могут привести к срыву соглашения, работа над которым остановила потенциальный глобальный конфликт, напомнил Лавров.
Лавров отметил, что "сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые США все новые односторонние ристрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), ставшего одним из важнейших факторов региональной международной стабильности".
НАТО стремится воссоздать климат холодной войны
"За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны", — сказал Лавров.
"Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров, до сих пор пытающихся приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния. НАТО стремится воссоздать климат холодной войны",- резюмировал глава МИД РФ.
Политика запада по "бесконтрольному расширению" НАТО на восток привела, в том числе, к нестабильности на постсоветском пространстве и поощрению антироссийских настроений.
"Именно в такой политике корни затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины",- добавил министр.
Россия надеется на партнерство с ЕС и США по миротворцам в Донбассе
Как раз в этом контексте и стоит рассматривать российское предложение о возможности направления в Донбасс миротворческой миссии ООН для охраны миссии ОБСЕ.
При этом Лавров обратил внимание, что обсуждаемая в целом идея о реформе миротворческой деятельности ООН требует выверенного подхода.
Астана-6 открыла возможность для политического диалога в Сирии
Последние астанинские договоренности открывают путь для налаживания политического диалога в Сирии, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ООН.
"Развитие ситуации в Сирии дает основания для осторожного оптимизма… Договоренности создают условия для дальнейшего продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией для объединения ее усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства", — заявил Лавров.
Напомнил министр и о необходимости честного и профессионального расследования случаев применения химоружия в регионе, "без попыток манипулировать деятельностью ОЗХО".
Также затронул министр и ближневосточный конфликт, без урегулирования которого нельзя ожидать стабилизации в регионе.
"Россия готова всячески содействовать возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной, сотрудничать в этих целях с партнерами по "квартету" и Лигой Арабских государств", — сказал Лавров.
Взаимодействие в киберпространстве
В подобных условиях манипуляции массовым сознанием все актуальнее становится задача выработать общепринятые условия по взаимодействию в киберпространстве, чтобы не допустить провокаций конфликтов.
Он напомнил при этом, что Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство.
"Предлагаем начать дискуссию уже в ходе нынешней сессии", — отметил министр.
Не допускать политизации экономики
"Обеспечение равных прав для всех — и граждан, и государств — востребовано в универсальном масштабе, как того, собственно, требует устав ООН", — сказал Лавров, выступая в четверг на 72-й сессии ГА ООН.
По словам Лаврова "именно эти справедливые принципы лежат в основе деятельности многих объединений, в которых активно участвует Россия", в том числе СНГ, ШОС, БРИКС и многих других.
При этом Лавров подчеркнул, что Москва призывает не политизировать мировую экономику и торговлю.
"Необходимо отказаться от ставки на закрытые военные союзы, оказывать поддержку и предоставлять гарантии безопасности государствам, сделавшим выбор в пользу нейтралитета. А в экономической области добиваться снижения барьеров на пути торговли и инвестиций, перестать политизировать экономические связи", — сказал глава МИД РФ.
Россия верит в жизнеспособность ООН
"Хотим видеть активную роль генерального секретаря в содействии полной реализации потенциала всемирной организации с опорой на цели и принципы устава и при уважении прерогатив межправительственных органов", — заявил Лавров на Генассамблее ООН.
Лавров призвал при этом к возрождению "культуры дипломатии".
Он напомнил слова римского философа Сенеки, сказанные еще два тысячелетия назад: "мы рождены, чтоб жить совместно".
По мнению Лаврова, сегодня "остро необходимо возрождение культуры дипломатии, диалога, поиска баланса интересов в противовес инстинктам быстрых решений и желанию наказывать непокорных"
Этими словами глава МИД РФ под аплодисменты аудитории завершил свое выступление.
"В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла "Скотный двор" ("Animal Farm"), когда все равны, но кто-то "более равный". В просвещенном двадцать первом веке просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на односторонние авантюры в обход ООН, и на геополитические эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней", — заявил тогда российский министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.