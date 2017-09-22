Лавров, выступая в ООН, вспомнил о Сенеке и не забыл о Трампе

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на Генассамблее ООН, назвал отрадным заявление президента США Дональда Трампа о важности соблюдения суверенитета государств. В своей речи Лавров не стал упоминать о размерах военного бюджета России, обвинять или угрожать каким-либо странам, а предпочел говорить об общих для всех государств-членов ООН ценностях: равноправии, международном сотрудничестве, противостоянию общим вызовам и угрозам.

В конце своей речи глава российского МИД вспомнил о словах римского философа Сенеки о том, что "мы рождены, чтоб жить совместно".

Ответ Трампу и пример КНДР и Ирана



Речь главы российского МИД на 72-й сессии Генассамблеи ООН продлилась около 19 минут — вдвое меньше, чем говорил во вторник президент США Дональд Трамп. Кстати о нем российский министр вспомнил в самом начале своей речи, отметив слова Трампа о необходимости уважать суверенитет в международных отношениях.

Министр напомнил, что еще в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о содействии установлению демократического миропорядка, в которой четко заявлено о непризнании госпереворотов как методов смены власти и недопустимости попыток одних государств оказывать давление на других членов международного сообщества. Тогда, как отметил Лавров, за этот документ не проголосовали как раз те страны, которые вопреки уставу ООН "пытаются доминировать в глобальных делах и навязывать модели развития".

"Но мир не стоит на месте. Отрадно, что президент США Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах, о том, что надо обеспечивать лидерство примером и не диктовать волю другим народам",- сказал Лавров.

"Думаю, под этими словами может подписать каждый. Особенно, если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе", — добавил Лавров.

Далее он на примере Ирана и КНДР продемонстрировал, что пока Вашингтон не готов реализовывать на практике собственные декларации.

"Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН. Но нагнетание военной истерии — не просто тупиковый, а губительный путь. Все резолюции СБ ООН надо выполнять, спору нет, но все они наряду с санкциями содержат положения о необходимости возврата к переговорам", — сказал Лавров, комментируя позицию США по северокорейской проблеме.

Он подчеркнул, что "альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует.

Порочность санкционного подхода США в отношении других государств доказали как пример Кубы, так и развитие ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Действия Вашингтона могут привести к срыву соглашения, работа над которым остановила потенциальный глобальный конфликт, напомнил Лавров.

"Применение односторонних санкций сверх тех, которые вводит Совет безопасности ООН, нелегитимно и подрывает коллективный характер международных усилий", — сказал он.

Лавров отметил, что "сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые США все новые односторонние ристрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), ставшего одним из важнейших факторов региональной международной стабильности".

НАТО стремится воссоздать климат холодной войны



Лавров напомнил, что в международных делах Россия всегда придерживалась принципов равенства и взаимоуважения в международных отношениях, "и продолжит их отстаивать".

"За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны", — сказал Лавров.

"Это, однако, не встретило взаимности со стороны наших западных партнеров, до сих пор пытающихся приспособить к сегодняшним реалиям рудиментарные институты эпохи блокового противостояния. НАТО стремится воссоздать климат холодной войны",- резюмировал глава МИД РФ.

Политика запада по "бесконтрольному расширению" НАТО на восток привела, в том числе, к нестабильности на постсоветском пространстве и поощрению антироссийских настроений.

"Именно в такой политике корни затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины",- добавил министр.

Россия надеется на партнерство с ЕС и США по миротворцам в Донбассе



Оценивая перспективы украинского урегулирования — центральной темы выступлений все три последних года, — Лавров констатировал: Киев изобретает новые уловки для того, чтобы не выполнять минские договорённости. Но даже в таких условиях, по его словам, Москва нацелена "на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договорённостей".

Как раз в этом контексте и стоит рассматривать российское предложение о возможности направления в Донбасс миротворческой миссии ООН для охраны миссии ОБСЕ.

"Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса", — сказал российский министр. Он выразил надежду "на конструктивное взаимодействие в этих вопросах" с партнёрами как в Европе, так и в США.

При этом Лавров обратил внимание, что обсуждаемая в целом идея о реформе миротворческой деятельности ООН требует выверенного подхода.

Астана-6 открыла возможность для политического диалога в Сирии



Выступая с трибуны 71-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Лавров затрагивал тему освобождения Алеппо. Год спустя при поддержке российских ВКС Алеппо освобожден, а в Сирии при содействии России, Ирана, Турции, США, Иордании и ООН идет процесс по созданию и функционированию зон деэскалации. Важный прорыв в этом вопросе был достигнут буквально накануне старта недели высокого уровня 72-й сессии Генассамблеи ООН, когда на встрече в Астане было заявлено о создании четвертой зоны деэскалации — в Идлибе.

Последние астанинские договоренности открывают путь для налаживания политического диалога в Сирии, констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ООН.

"Развитие ситуации в Сирии дает основания для осторожного оптимизма… Договоренности создают условия для дальнейшего продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией для объединения ее усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства", — заявил Лавров.

При этом, несмотря на отступление ИГ* в Сирии и Ираке, нужны дополнительные усилия по стабилизации региона, в том числе за счет увеличения поставок гуманитарной помощи, заявил глава МИД РФ.

Напомнил министр и о необходимости честного и профессионального расследования случаев применения химоружия в регионе, "без попыток манипулировать деятельностью ОЗХО".

Также затронул министр и ближневосточный конфликт, без урегулирования которого нельзя ожидать стабилизации в регионе.

"Россия готова всячески содействовать возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной, сотрудничать в этих целях с партнерами по "квартету" и Лигой Арабских государств", — сказал Лавров.

Взаимодействие в киберпространстве



Напомнил Лавров и об угрозах, которые еще лет десять назад считались профессиональными, а теперь перешли в разряд глобальных. Вирус WannaCry несколько месяцев назад чуть не парализовал больше половины стран мира, хакерские атаки на серверы госструктур стали сегодня эффективным оружием, которые используют многие государства. Но западные СМИ в последнее время сделали главным "киберобвиняемым" Россию, "повесив" на нее ответственность за хакерский взлом серверов Демократической партии США и, кажется, любые возможные будущие атаки.

В подобных условиях манипуляции массовым сознанием все актуальнее становится задача выработать общепринятые условия по взаимодействию в киберпространстве, чтобы не допустить провокаций конфликтов.

"Призываем сказать "нет" милитаризации информационного пространства. Нельзя допустить превращения в арену политического противоборства использование информационно-коммуникационных технологий как инструмента давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей террористической и экстремистской идеологии", — сказал Лавров.

Он напомнил при этом, что Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство.

"Предлагаем начать дискуссию уже в ходе нынешней сессии", — отметил министр.

Не допускать политизации экономики



Лавров отметил, что Россия вместе с партнерами добивается более сбалансированной работы "двадцатки", МВФ и других международных организаций.

"Обеспечение равных прав для всех — и граждан, и государств — востребовано в универсальном масштабе, как того, собственно, требует устав ООН", — сказал Лавров, выступая в четверг на 72-й сессии ГА ООН.

По словам Лаврова "именно эти справедливые принципы лежат в основе деятельности многих объединений, в которых активно участвует Россия", в том числе СНГ, ШОС, БРИКС и многих других.

"Совместно (с партнерами) мы добиваемся более сбалансированных подходов к работе таких структур, как "группа двадцати", АТЭС, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития", — заявил глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва призывает не политизировать мировую экономику и торговлю.

"Необходимо отказаться от ставки на закрытые военные союзы, оказывать поддержку и предоставлять гарантии безопасности государствам, сделавшим выбор в пользу нейтралитета. А в экономической области добиваться снижения барьеров на пути торговли и инвестиций, перестать политизировать экономические связи", — сказал глава МИД РФ.

Россия верит в жизнеспособность ООН

Подводя итог своего выступления и напомнив о дискуссии по реформированию ООН, ставшей одной из главных тем нынешней сессии Генассамблеи, Лавров отметил, что Москва продолжает "верить в жизнеспособность ООН".

"Хотим видеть активную роль генерального секретаря в содействии полной реализации потенциала всемирной организации с опорой на цели и принципы устава и при уважении прерогатив межправительственных органов", — заявил Лавров на Генассамблее ООН.

Лавров призвал при этом к возрождению "культуры дипломатии".

Он напомнил слова римского философа Сенеки, сказанные еще два тысячелетия назад: "мы рождены, чтоб жить совместно".

"Ближе всех к осознанию этой данности подошли отцы-основатели ООН. Они были убеждены и записали это в уставе, что само дарованное всем нам богом сосуществование на одной планете должно заставить объединиться, чтобы не допустить ужасов новых войн", — напомнил глава МИД.

По мнению Лаврова, сегодня "остро необходимо возрождение культуры дипломатии, диалога, поиска баланса интересов в противовес инстинктам быстрых решений и желанию наказывать непокорных"

Этими словами глава МИД РФ под аплодисменты аудитории завершил свое выступление.

Лавров не первый раз использует литературные или исторические отсылки в своей речи. В прошлом году, говоря о деструктивных тенденциях в мире, он вспомнил Оруэлла.

"В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла "Скотный двор" ("Animal Farm"), когда все равны, но кто-то "более равный". В просвещенном двадцать первом веке просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на односторонние авантюры в обход ООН, и на геополитические эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней", — заявил тогда российский министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России.