Мадуро заявил, что не поехал на ГА ООН "из соображений безопасности"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не поехал на Генеральную ассамблею ООН "из соображений безопасности", так как ему сообщили о возможном нападении.

"В этом году я решил не ехать (на Генассамблею ООН) из соображений безопасности, так как был проинформирован о возможных атаках со стороны экстремистов, имеющих власть в США", — сказал венесуэльский президент на мероприятии по случаю открытия отеля в штате Арагуа.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкие заявления с трибуны Генассамблеи ООН, заявив, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.

В ответ на это Мадуро назвал американского лидера "новым Гитлером". Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса напомнил, что Трамп не является президентом всего мира, а значит, не может вмешиваться в дела этой южноамериканской страны.