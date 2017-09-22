СБ ООН заявил о поддержке единства Ирака накануне референдума в Курдистане

ООН, 22 сен — РИА Новости. Совет Безопасности ООН накануне референдума о независимости Курдистана заявил о поддержке единства Ирака, заявление согласовано в Совете Безопасности ООН в четверг.

"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность возможным дестабилизирующим влиянием планов регионального правительства Курдистана провести на следующей неделе в одностороннем порядке референдум", — говорится в распространенном заявлении.

Совбез "выразил прочное уважение суверенитету, территориальной целостности и единству Ирака" и призвал правительство страны и власти Курдистана разрешить сложные вопросы в соответствии с конституцией Ирака и прийти к компромиссу, "который поддержит международное сообщество".

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

В Совбезе обратили внимание, что референдум пройдет в момент, когда продолжается операция против ИГИЛ*, "в которой курдские силы сыграли ключевую роль".

Ранее представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение. Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.

*Террористическая организация, запрещенная в России.