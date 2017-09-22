В Китае уверены в негативных последствиях от усиления санкций против КНДР

ООН, 22 сен – РИА Новости. Санкционная политика в отношении КНДР, которая подразумевает введение вторичных санкций в отношении компаний, ведущих бизнес со странами-нарушителями, может привести только к разрастанию конфликта, заявил глава МИД Китая Ван И в рамках заседания Совбеза ООН.

Таким образом он раскритиковал недавний указ президента США Дональда Трампа о новых санкциях в отношении КНДР.

"Конфронтация и санкции сами по себе приведут только к эскалации и разрастанию конфликта. Мы должны отказаться от сознательного использования закона "длинной руки" (когда санкции распространяются за пределы юрисдикции одного государства, являются вторичными, а не прямыми), потому что это не служит ничьим интересам", — сказал он.

В четверг, открывая трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР. Как отмечается в распространенном Белым домом документе, новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.

Минфин США получит право вводить ограничения против партнеров Пхеньяна во многих других сферах. Эти меры также призваны нарушить почтовое и грузовое сообщение КНДР с другими странами.