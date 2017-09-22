У здания суда в Барселоне, где идет митинг, поставили палатки

МАДРИД, 22 сен – РИА Новости. Несколько палаток появились перед зданием Высшего суда Каталонии в Барселоне, где продолжается акция протеста в связи с действиями властей Испании и правоохранителей в ответ на планы каталонского правительства провести "референдум о независимости".

Некоторые протестующие развесили гамаки, где собираются провести ночь. Митингующие скандируют "Независимость", "Да здравствует Каталония!" и поют гимн Каталонии — песню "Жнецы". Там же отметили день рождения одного из участников.

Акция протеста перед зданием Высшего суда Каталонии началась еще днем. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Митингующие требовали освободить задержанных политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации так называемого "референдума о независимости". Из 14 задержанных в среду отпущены восемь человек. Лидеры националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призвали собравшихся перед судом не расходиться, пока не будут отпущены все задержанные.

В пятницу в 9.00 очередной митинг пройдет в районе "Города Правосудия" Барселоны и Оспиталет-де-Льобрегат, где предстанет перед судом известный каталонский политик, генеральный секретарь (аналог замминистра) совета по экономике женералитета Жозеп Мария Жове. Целью акции объявлено "поддержать товарищей, которые по-прежнему задержаны".

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (восемь были позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.