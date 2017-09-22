У здания суда в Барселоне, где идет митинг, поставили палатки

МАДРИД, 22 сен – РИА Новости. Несколько палаток появились перед зданием Высшего суда Каталонии в Барселоне, где продолжается акция протеста в связи с действиями властей Испании и правоохранителей в ответ на планы каталонского правительства провести "референдум о независимости".
Акция протеста перед зданием Высшего суда Каталонии началась еще днем. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Митингующие требовали освободить задержанных политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации так называемого "референдума о независимости". Из 14 задержанных в среду отпущены восемь человек. Лидеры националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призвали собравшихся перед судом не расходиться, пока не будут отпущены все задержанные.
В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (восемь были позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".