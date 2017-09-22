Небензя удивился словам Тиллерсона, что Россия ослабляет потенциал МАГАТЭ

ООН, 22 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с удивлением узнал от госсекретаря США о том, что Москва "ослабляет" потенциал Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Совета Безопасности ООН в четверг по инициативе США провел заседание по вопросу нераспространению оружия массового уничтожения. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению ОМУ, а также пыталась "ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ".

"Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово", — заявил Небензя.