Небензя рассказал о роли судьб Хусейна и Каддафи в ракетной программе КНДР

ООН, 22 сен — РИА Новости. Судьбы Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи провоцируют ракетно-ядерную программу КНДР, хотя нисколько ее не оправдывают, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"К чему привело использование нераспространенческих механизмов для давления на неугодные режимы, всем хорошо известно. Судьба Саддама Хусейна, не имевшего, как известно, оружия массового поражения, но обвиненного в этом, и Муаммара Каддафи, который добровольно отказался от его разработки, стала побудительным мотивом для ускоренной разработки некоторыми своих программ ОМУ. Это нисколько не оправдывает ракетно-ядерную программу той же КНДР, но не видеть и не понимать причин, которые стоят за этим, близоруко", — сказал Небензя на заседании СБ ООН по нераспространению.

Он раскритиковал позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который созвал Совет Безопасности для обсуждения нераспространения ОМУ и использовал свою речь, чтобы привести положительные примеры отказа от ядерного оружия. Тиллерсон приводил примеры стран, добровольно отказавшихся от ядерного оружия (Украина, Казахстан, Белоруссия), а также тех, кто заморозил или отказался начинать свою собственную программу создания оружия (ЮАР, Южная Корея). Напротив, разработка такого оружия ведет лишь к изоляции, заявлял Тиллерсон.

"У нас вызывает удивление постановка вопроса о нераспространении оружия массового уничтожения в контексте данных страновых сюжетов. Востребованность формата СБ по нераспространению видим прежде всего в обсуждении общих принципов решения данной проблемы, а не в борьбе с государствами, которые имели несчастье быть назначенными отдельными членами совета так называемыми странами-изгоями", — заявил в этой связи Небензя.

США в 2003 году вторглись в Ирак и свергли президента страны Саддама Хусейна, опираясь на предположения о наличии у Хусейна оружия массового поражения, которые впоследствии не подтвердились. Лидер Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и убит в 2011 году, США наряду с другими странами участвовали в бомбардировках позиций сторонников Каддафи в ходе гражданского конфликта в Ливии.