Небензя рассказал о роли судьб Хусейна и Каддафи в ракетной программе КНДР

ООН, 22 сен — РИА Новости. Судьбы Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи провоцируют ракетно-ядерную программу КНДР, хотя нисколько ее не оправдывают, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он раскритиковал позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который созвал Совет Безопасности для обсуждения нераспространения ОМУ и использовал свою речь, чтобы привести положительные примеры отказа от ядерного оружия. Тиллерсон приводил примеры стран, добровольно отказавшихся от ядерного оружия (Украина, Казахстан, Белоруссия), а также тех, кто заморозил или отказался начинать свою собственную программу создания оружия (ЮАР, Южная Корея). Напротив, разработка такого оружия ведет лишь к изоляции, заявлял Тиллерсон.
США в 2003 году вторглись в Ирак и свергли президента страны Саддама Хусейна, опираясь на предположения о наличии у Хусейна оружия массового поражения, которые впоследствии не подтвердились. Лидер Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и убит в 2011 году, США наряду с другими странами участвовали в бомбардировках позиций сторонников Каддафи в ходе гражданского конфликта в Ливии.