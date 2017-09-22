Климкин назвал предложение Москвы по миротворцам в Донбассе "трюком"

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что никто не поддерживает предложение России по размещению миротворцев в Донбассе и назвал его "трюком" Москвы.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать альтернативные предложения по миротворцам.

"Последнее российское предложение является трюком", — сказал Климкин, отметив, что "будущий мандат миссии должен покрывать всю территорию оккупированного Донбасса и определённо неконтролируемую часть российско-украинской границы". "Мы поделились нашей позицией со всеми нашими партнёрами и союзниками…, что я услышал от них — определённую поддержку нашей позиции и определённую поддержку нашей стратегии и тактики в СБ ООН", — заявил украинский министр.

Как сказал Климкин, принятие украинского варианта резолюции "зависит от России, поскольку нам нужна Россия для прохождения этого решения через СБ ООН". "Обычно, когда вы начинаете обсуждать миротворцев, это занимает шесть месяцев, может быть больше. Мы будем работать, чтобы сделать это как можно скорее. Что я могу сказать определённо точно — российский проект не поддерживается никем, поскольку он никуда не приводит", — подчеркнул Климкин.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.