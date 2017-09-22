МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бывший прокурор Аргентины Альберто Нисман, обвинивший экс-президента Кристину Киршнер в государственной измене, был убит, а не покончил жизнь самоубийством, сообщает издание Nacion со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад жандармерии.

Согласно информации издания, 24 эксперта из разных областей, участвовавшие в составлении 200-страничного доклада, пришли к выводу, что на Нисмана напали двое неизвестных, ударили его по голове и ввели ему кетамин, после чего выстрелили ему в голову. Согласно их исследованию, время его смерти также отличается от того, которое называлось ранее. Документ должны представить генпрокурору и верховному судье в субботу или воскресенье.

Ранее Верховный суд Аргентины поддержал расследование в отношении бывшего президента страны в 2007-2015 годах Кристины Киршнер об "измене родине" и "укрывательстве" в связи с обвинением, выдвинутым Нисманом. Защита ранее подала жалобу, требуя закрыть дело.

Ранее сообщалось, что прокурор Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Он обвинил Киршнер и главу МИД Эктора Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву. Позднее Нисман был найден мертвым в своей квартире. Следствие пока достоверно не установило, было ли это убийством или самоубийством.