Чешский президент раскритиковал идею Трампа об уничтожении КНДР

ПРАГА, 22 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Высказанная президентом США Дональдом Трампом в ООН идея об уничтожении КНДР означала бы гибель огромного числа мирных граждан и голод, лишения для тех, кто остался бы в живых, это далеко не самая лучшая мысль, заявил глава Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.

"Представление президента Трампа об уничтожении Северной Кореи в реальности означает — ликвидировать огромное количество жителей, а тех, кто выживет, осудить на голод и лишения. Кроме того, такой вариант несет в себе другой большой риск, поскольку КНДР имеет в зоне дальности своих ракет столицу Южной Кореи, Сеул. Так что эта идея (Трампа) — не самая лучшая", — сказал Земан.

Земан также рассказал о своей встрече в понедельник в Нью-Йорке, на полях заседания Генассамблеи ООН, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Во время встречи с президентом Южной Кореи я сказал ему со всей присущей мне учтивостью: "Господин президент, я не хочу, чтобы вы мне отвечали. Но из открытых источников я узнал, что Южная Корея готовит специальных коммандос для направления в Северную Корею с целью элиминации (устранения) некоторых ее ведущих представителей, включая Ким Чен Ына. Повторяю, что я не хочу, чтобы вы мне отвечали". В ответ на мои слова президент Южной Кореи только улыбнулся и промолчал", — сказал Земан.

"Подобное решение — в конце концов, мы все помним покушение на (ставленника Гитлера в Праге Рейнхарда) Гейдриха — на мой взгляд, было бы более проходным, нежели какая-либо массивная военная акция", — добавил чешский президент.