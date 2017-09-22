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Русскоязычная община Мехико помогает пострадавшим от землетрясения

Сюжет:
Серия землетрясений в Мексике (116)
01:5322.09.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийДобровольцы грузят помощь Красного креста Мексики пострадавшим от землетрясенияДобровольцы грузят помощь Красного креста Мексики пострадавшим от землетрясения
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости, Елена Карьгина, Дмитрий Знаменский. К привычным звукам Мехико – звону колокольчиков мусорщиков, сигналам продавцов уличной еды и скупщиков утильсырья – добавились более частые, чем обычно, сирены спасательных служб и стук молотков. В городе продолжается разбор завалов после мощного землетрясения, произошедшего во вторник.

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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В спасательных работах, сборе и распределении помощи пострадавшим принимают участие огромное количество волонтеров, и русскоязычная община Мехико не осталась в стороне.

Многие выходцы из стран бывшего СНГ собирают и отвозят одежду, предметы гигиены, воду, продукты, медикаменты и все необходимое в центры сбора помощи пострадавшим от толчков. Кто-то развозит собранное, кто-то занимается организацией и распределением.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЦентральный пункт сбора помощи Красного креста Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Центральный пункт сбора помощи Красного креста Мексики

Пирожки и жилье

Пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Мехико. 20 сентября 2017 года
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Пока данных о пострадавших при землетрясении в Мексике россиян не поступало, однако дома многих из них в той или иной степени получили повреждения.

Русский ресторан "Колобок" в Мехико в четверг начал поставку горячих пирожков на места разборов завалов в районах Нарварте и Дель Валье, сообщил РИА Новости совладелец русского заведения в Мехико Владимир Леонов.

Также компания "Румекс" с совладельцем Леоновым готова предоставить свой транспорт для поставок продуктов в муниципалитет Хохутла, находящегося вблизи эпицентра землетрясения и который пока не получает достаточно помощи в силу своей удаленности.

Владельцы хостела, принадлежащего семье Отеро-Семизоровых в районе дель Валье, предоставляют пострадавшим от землетрясения комнату в своем отеле, сообщила его совладелица Екатерина Семизорова. "Мы бы хотели предоставить больше комнат, но нам, к сожалению, необходимо выплачивать кредит за дом", — пояснила она.

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© Ruptly 2017 Associated Press
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Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
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Русско-мексиканское кафе Heladinsky также сообщило о сборе гуманитарной помощи для штата Морелос, сильно пострадавшего от толчков.

Волонтеров в Мехико действительно очень много. "Когда мы пришли на разбор завалов и начали спрашивать, чем мы можем помочь, нам ответили, что людей уже более чем достаточно", — сообщила РИА Новости Татьяна Плешкова, также живущая в районе дель Валье.

Дом Татьяны пострадал во время землетрясения, но не разрушен. Жильцы осмотрели его и не нашли видимых значительных повреждений, однако специальная комиссия пока до них не добралась. "Очень много домов рядом с нами подлежат сносу, на все это очень страшно смотреть. У соседнего дома разрушены стены, жители сидят рядом с ними на улице с вещами", — рассказала она. По словам Татьяны, добровольцы ездят по улицам в ее районе, предлагают всем желающим еду, воду и горячие напитки.

Между тем, по-прежнему нужны медикаменты, предметы личной гигиены, одежда, батарейки, игрушки детям и многие другие вещи. Кроме мест для ночлега людей, в Мехико организовывают даже приюты для домашних животных.

Автомобиль, поврежденный обломками рухнувшего здания, после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Alfredo Estrella
В Мехико более 50 человек спасли из-под обломков рухнувших зданий
"Мы поехали в магазин сети Costco, чтобы купить медикаменты для Красного креста. Но там уже все скупили, и единственное, что нам удалось приобрести, — это ибупрофен и средства личной гигиены", — сказала Анна Карпович из Белоруссии.

Во время землетрясения Анна была дома одна. "Когда я в одиннадцать утра услышала сирену, муж меня успокоил, что это учебная тревога. А через два часа я почувствовала толчки, причем сирена, предупреждающая о них, не сработала. Я побежала на террасу и справа увидела огромный столб дыма – такой, что сразу стало понятно, что там рухнуло здание. В нашем доме разбилась посуда, треснула стена, но его осмотрели специалисты и признали пригодным для жизни", — рассказала она.

На глазах Елены Дитяткиной, преподавателя филиала Технологического института Монтеррея в Мехико, две части здания, в котором она проводила занятия, разъехались примерно на пять сантиметров и упала колонна.

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНаталья Денисова, россиянка-волонтер Красного креста Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Наталья Денисова, россиянка-волонтер Красного креста Мексики

Землетрясение в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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"В момент землетрясения я проводила занятия и, когда начались толчки, попросила учеников лечь у парт в "треугольнике жизни". Парты у нас крепкие, железные, это был самый безопасный вариант. Однако в это время вошел представитель администрации вуза и заставил всех выйти на улицу. Мы находились на шестом этаже, лестница всего одна, а в здании тысяча человек", — рассказывает Елена.

По ее словам, страшнее всего им было в пролете между пятым и шестым этажом, когда лестница шаталась и трещала. "Я была почти уверена, что она сейчас рухнет. Администрация института оказалась совершенно не подготовленной, и я написала письмо администрации института о том, что они должны изменить тактику поведения при землетрясениях", — сказала она.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>
Землетрясение в Мексике
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Землетрясение в Мексике
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