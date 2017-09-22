ТОКИО, 22 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал речь и поведение президента США Дональда Трампа на Генасамблее ООН "безумными" и пообещал, что его страна ответит на них действием, полный текст заявления обнародован северокорейским Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын назвал "грубейшим сумасшедшим вздором" речь Трампа, в которой тот заявил о возможности полного уничтожения КНДР. Лидер Северной Кореи обратил внимание, что Трамп не просто пригрозил стране свержением политического строя, но и выразил "антигуманную позицию пойти на уничтожение суверенного государства". Ким Чен Ын назвал американского президента "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком".

Лидер КНДР пообещал, что "США ответят за эту речь", а КНДР предпримет "самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны КНДР".

"И это не риторическое выражение, которые так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — пообещал Ким Чен Ын.

Трамп в своем выступлении с трибуны ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.