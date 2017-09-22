МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новые санкции США в отношении КНДР не решают проблему, а представляют собой самостоятельную головную боль для мирового сообщества, Вашингтон "отыгрываются" на простых жителях Северной Корее, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Введение США собственных санкций против КНДР не поможет решить проблему нарушений Пхеньяном резолюций Совбеза ООН, но при этом представляет собой самостоятельную головную боль для мирового сообщества", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
"И, наконец, главные гуманисты планеты и защитники прав человека опять отыгрываются на простых людях, ибо пострадает именно население КНДР. Итак, мир окончательно вместо одной проблемы имеет две — КНДР и США. И какая сложнее, пока сказать сложно. Однако, полагаю, здесь есть тема для наших основательных дискуссий с Китаем и Европой. И они точно продолжатся", — заключил сенатор.