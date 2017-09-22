МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новые санкции США в отношении КНДР не решают проблему, а представляют собой самостоятельную головную боль для мирового сообщества, Вашингтон "отыгрываются" на простых жителях Северной Корее, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В четверг, открывая трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР.

"Введение США собственных санкций против КНДР не поможет решить проблему нарушений Пхеньяном резолюций Совбеза ООН, но при этом представляет собой самостоятельную головную боль для мирового сообщества", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что, во-первых, Вашингтон выходит за рамки мер, согласованных в ООН, "и это означает сепаратные и партизанские действия вне правового поля". Во-вторых, США, по его словам, опять подменяют собой международные институты и "вообще делают вид, будто они одни озабочены корейской темой и уполномочены кем-то действовать в одиночку". В-третьих, как считает сенатор, Вашингтон в очередной раз атакуют уже не саму страну, а третьи страны и компании, как это было с европейцами в случае с "Северным потоком 2".

"И, наконец, главные гуманисты планеты и защитники прав человека опять отыгрываются на простых людях, ибо пострадает именно население КНДР. Итак, мир окончательно вместо одной проблемы имеет две — КНДР и США. И какая сложнее, пока сказать сложно. Однако, полагаю, здесь есть тема для наших основательных дискуссий с Китаем и Европой. И они точно продолжатся", — заключил сенатор.