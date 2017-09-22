В СБ ООН почтили память офицера Петрова, "спасшего мир от ядерной войны"

ООН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания СБ ООН о нераспространении ядерного оружия почтил память советского офицера Станислава Петрова, предотвратившего в 1983 году ядерный пуск по целям США из-за ошибки системы.

"На этой неделе мы узнали, что из жизни ушел человек, малознакомый, но очень важный в истории "холодной войны", его имя было Станислав Петров. Его иногда называют человеком, который спас весь мир… Компьютер подавал сигнал, что запущена ядерная ракета, он должен был позвонить командованию. Но у него было подозрение, что система ошиблась, он был прав, вместо того чтобы сообщить о запуске ракеты, он сообщил о сбое системы. Его история показывает, как высоки риски и ответственность, связанные с ядерным оружием", — сказал Тиллерсон.

Речь идет о советском подполковнике Станиславе Петрове, распознавшем 26 сентября 1983 года ошибочность сигнала об американском ракетно-ядерном ударе, что предотвратило пуск ракет по целям в США.

Из-за режима секретности о поступке Петрова стало известно лишь в 1993 году. В 2006 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он получил награду общественной организации "Ассоциация граждан мира" с гравировкой "Человеку, который предотвратил ядерную войну". В 2012 году в германском Баден-Бадене Петров был удостоен премии немецких СМИ. В 2013 году в ФРГ ему была вручена "Дрезденская премия за предотвращение конфликтов и насилия".

Петров скончался 19 мая 2017 года в Подмосковье, об этом стало известно лишь в сентябре.