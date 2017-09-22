ООН, 22 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Иран стремится сохранить возможность возобновления ядерной программы и поддерживает международный терроризм.

"Иран, похоже, старается сохранить для себя возможность возобновить работы (по созданию ядерного оружия) в будущем, при этом поддерживая международный терроризм, развивая ракетные системы с возможностью доставки ядерного оружия и дестабилизируя своих соседей в опасных попытках добиться гегемонии в регионе", — заявил Тиллерсон, выступая на заседании СБ ООН.

В день открытия дебатов высокого уровня 72-й сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие. Ядерное соглашение с Тегераном Трамп назвал "позором США".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.