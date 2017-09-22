Тиллерсон заявил, что угрозы не помогут Пхеньяну укрепить безопасность

ООН, 22 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что угрозы и провокации не помогут Пхеньяну укрепить свою безопасность.

"Северная Корея может считать, что ядерное оружие позволит ей обеспечить выживание своего режима. В действительности ядерное оружие явно ведет лишь к большей изоляции, непопулярности и лишениям. Продолжающиеся угрозы против нас, США, и всего мирового сообщества не увеличат безопасность режима, но лишь укрепят нашу совместную решимость противостоять северокорейской агрессии", — сказал Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового поражения.

В четверг, открывая трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя политику санкций в отношении КНДР, высказал мнение, что страна не откажется от разработки ядерного оружия под таким давлением. "Да они (КНДР — ред.)… траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", — сказал российский лидер.