Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по нераспространению ОМП

ООН, 22 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения.

"Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению", — сказал Тиллерсон на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения. По его словам, США и РФ разделяют особую ответственность за поддержание режима нераспространения в мире. Он также упомянул о совместных программах в этой области.

"К сожалению, в последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение (Россией) собственных обязательств по договору ДРСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ", — заявил Тиллерсон на заседании СБ ООН.

"Если Россия хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи, она может доказать свои намерения соблюдением своих обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями", — добавил Тиллерсон.

Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).