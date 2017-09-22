Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по нераспространению ОМП

ООН, 22 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения.
"К сожалению, в последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение (Россией) собственных обязательств по договору ДРСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ", — заявил Тиллерсон на заседании СБ ООН.
Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).