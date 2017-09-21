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Трамп объявил о расширении санкций против КНДР

23:4921.09.2017
(обновлено: 00:30 22.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против КНДР. По его словам, ограничения коснутся, в первую очередь, "критически важных судоходных и торговых сетей КНДР".

"Слишком долго злоупотребляли"

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Глава МИД КНДР сравнил угрозы Трампа с "лаем собак"
Трамп заявил, что министерство финансов получило право вводить санкции против любого банка, который сотрудничает с Северной Кореей или облегчает проведение транзакций в страну. Кроме того, все подконтрольные Соединенным Штатам счета, связанные с любыми гражданами КНДР, теперь можно будет блокировать.

"Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу", — заявил Трамп. По его словам, "другие страны тоже не делали того, что должны были".

США также ввели санкции против граждан КНДР, чья деятельность приносит доход властям Северной Кореи.

При этом президент не исключил возможности переговоров с Пхеньяном.

Придется выбирать

Белый дом также призвал ограничить сотрудничество с КНДР.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Меления Трамп среди слушающих речь Дональда Трампа на 72 заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© AP Photo / Mary Altaffer
Глава аппарата Белого дома слушал речь Трампа в ООН, закрыв лицо руками

"Иностранным финансовым институтам придется выбрать между ведением дел с США или помощью торговле с Северной Кореей, или теми, кто, как мы определили, поддерживает КНДР", — говорится в сообщении Белого дома.
Лишить КНДР денег

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США хотят оставить КНДР без денег на ракетно-ядерную программу.

"Главный смысл (санкций — ред.) — попытаться лишить денег Северную Корею, которые бы могли пойти на незаконную программу баллистических ракет и ядерную программу. Взять измором Северную Корею, так сказать", — заявила Науэрт в интервью телеканалу MSNBC.

Самый строгий санкционный режим

Президент Ирана Хасан Рухани на 72 Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Angela Weiss
Роухани назвал речь Трампа невежественной, абсурдной и полной ненависти
В ответ на ядерные испытания КНДР Совет безопасности ООН 12 сентября единогласно ввел новые санкции против государства. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим в XXI веке.

Ограничения коснулись, в первую очередь, поставок в КНДР нефтепродуктов. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов и поставки сырой нефти КНДР. Северная Корея также не сможет покупать конденсаты, газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. Кроме того, государства прекратят выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

Угрозы КНДР

КНДР, в свою очередь, отвергла принятую резолюцию и обвинила США в попытке "полностью удушить" страну.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Могерини прокомментировала заявление Трампа в ООН по КНДР

"Насильственно сфабрикованная США санкционная резолюция в Совете Безопасности ООН, который превратился в инструмент США, является незаконной. Поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем эту резолюцию", — сказал посол на пресс-конференции.

В МИД страны также заявили, что Пхеньян готов ответить на резолюцию самыми жесткими мерами.

"США должны знать, что их ждёт неотвратимая смерть, если, несмотря на наши предупреждения, они будут идти к крайней конфронтации в политическом, экономическом и военном аспектах с нашей страной… Мы будем и в дальнейшем укреплять наши силы ядерного сдерживания и не намерены отступать от выбранного нами пути, для того чтобы защитить нашу политическую систему и наш народ от угроз США", — заявили в КНДР.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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В мире
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