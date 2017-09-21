Трамп объявил о расширении санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против КНДР. По его словам, ограничения коснутся, в первую очередь, "критически важных судоходных и торговых сетей КНДР".

"Слишком долго злоупотребляли"

Трамп заявил, что министерство финансов получило право вводить санкции против любого банка, который сотрудничает с Северной Кореей или облегчает проведение транзакций в страну. Кроме того, все подконтрольные Соединенным Штатам счета, связанные с любыми гражданами КНДР, теперь можно будет блокировать.

"Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу", — заявил Трамп. По его словам, "другие страны тоже не делали того, что должны были".

США также ввели санкции против граждан КНДР, чья деятельность приносит доход властям Северной Кореи.

При этом президент не исключил возможности переговоров с Пхеньяном.

Придется выбирать

Белый дом также призвал ограничить сотрудничество с КНДР.

"Иностранным финансовым институтам придется выбрать между ведением дел с США или помощью торговле с Северной Кореей, или теми, кто, как мы определили, поддерживает КНДР", — говорится в сообщении Белого дома.

Лишить КНДР денег

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США хотят оставить КНДР без денег на ракетно-ядерную программу.

"Главный смысл (санкций — ред.) — попытаться лишить денег Северную Корею, которые бы могли пойти на незаконную программу баллистических ракет и ядерную программу. Взять измором Северную Корею, так сказать", — заявила Науэрт в интервью телеканалу MSNBC.

Самый строгий санкционный режим

В ответ на ядерные испытания КНДР Совет безопасности ООН 12 сентября единогласно ввел новые санкции против государства. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим в XXI веке.

Ограничения коснулись, в первую очередь, поставок в КНДР нефтепродуктов. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов и поставки сырой нефти КНДР. Северная Корея также не сможет покупать конденсаты, газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. Кроме того, государства прекратят выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

Угрозы КНДР

КНДР, в свою очередь, отвергла принятую резолюцию и обвинила США в попытке "полностью удушить" страну.

"Насильственно сфабрикованная США санкционная резолюция в Совете Безопасности ООН, который превратился в инструмент США, является незаконной. Поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем эту резолюцию", — сказал посол на пресс-конференции.

В МИД страны также заявили, что Пхеньян готов ответить на резолюцию самыми жесткими мерами.

"США должны знать, что их ждёт неотвратимая смерть, если, несмотря на наши предупреждения, они будут идти к крайней конфронтации в политическом, экономическом и военном аспектах с нашей страной… Мы будем и в дальнейшем укреплять наши силы ядерного сдерживания и не намерены отступать от выбранного нами пути, для того чтобы защитить нашу политическую систему и наш народ от угроз США", — заявили в КНДР.