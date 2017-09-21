Глава МИД Испании призвал каталонское правительство "перестать лгать"

МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Каталонские власти должны перестать лгать и раскалывать общество, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в интервью, которое было записано в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и размещено на странице ООН в Facebook.

"Я бы попросил правительство Каталонии — не каталонцев, потому что каталонцы страдают от этого правительства, — чтобы они перестали говорить ложь и отступили в этих незаконных инициативах, которые ведут к расколу", — сказал Дастис. Он также надеется, что в мире будут "хорошо проинформированы" о том, что на самом деле происходит в Каталонии.

Глава испанского МИД заверил, что правительство страны "пытается защитить, гарантировать права всех каталонцев". "Они могут быть уверены, что останутся испанцами и будут жить в обстановке нормального сосуществования и гармонии", — сказал министр.

Позже в четверг Дастис выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (семеро были позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. В Барселоне второй день проходят массовые акции протеста против действий испанских властей, судей и правоохранительных органов. В настоящее время перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг, который началась еще днем. На нем присутствуют несколько тысяч человек.

Женералитет (правительство Каталонии) настаивает, что референдум 1 октября состоится, а общественные организации — Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации" и проводят митинги.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно последним опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.