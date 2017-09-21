СМИ: неизвестные разослали немецким политикам письма с белым порошком

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Неизвестные почти одновременно разослали ведущим немецким политикам и членам их семей письма с подозрительным белым порошком всего за несколько дней до выборов в бундестаг, сообщает телеканал N-TV.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии 24 сентября.

Среди политиков, получивших такие угрозы, — премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, лидер парламентской фракции "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт, депутат бундестага от партии "Зеленые" Ханс-Кристиан Штрёбеле и другие законодатели, в том числе Грегор Гизи и Гезине Летч. Письмо пришло и мужу действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Иоахиму Зауэру.

Как сообщает телеканал, политики и правоохранители подтвердили получение подобных писем. По данным берлинской полиции, содержащийся в конвертах порошок не представляет опасности. Согласно информации представителя МВД, субстанция пока тщательно изучается, но по имеющимся сейчас данным она неопасна для получателей писем.

Зеехофер сообщил, что письмо с порошком пришло ему на дом в среду, однако отказался дать дальнейшие комментарии. Штрёбеле разместил фото полученного письма в Twitter. На нем видно, что в конверте помимо листа бумаги было вложено лезвие бритвы. На листе напечатан текст на арабском языке. По мнению экспертов, написанный текст не указывает на то, что отправители были носителями арабского.

"Если речь идет об угрозах, как нам указывает нынешнее положение дел, меня беспокоит, откуда отправитель узнал личные адреса вовлеченных политиков, включая мой собственный", — поделился своими переживаниями Грегор Гизи.

Расследованием дела занялись государственные органы, ответственные за преступления, имеющие политическое происхождение.