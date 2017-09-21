Аэропорт Ататюрка в Стамбуле вновь открыт после ЧП с частным самолетом

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле вновь начал прием и отправку воздушных судов после аварии с частным самолетом, говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и связи Турции в четверг.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что авария произошла при экстренной посадке самолета, который съехал с полосы и загорелся. Сообщалось о четырех пострадавших, которые были отправлены в больницу.

"Четыре находившихся в самолете человека, два пилота, бортпроводник и пассажир спасены. Аэропорт возобновил работу в полном объеме", — говорится в сообщении.