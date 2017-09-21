ФРГ выделит дополнительно 250 миллионов евро на восстановление Мосула

Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула

Служащие иракской армии на подступах к городу Тал-Афар к западу от Мосула

ООН, 21 сен – РИА Новости. Германия выделит дополнительно 250 миллионов евро на восстановление иракского Мосула, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

"Германия решила дополнительно выделить 250 миллионов евро на восстановление Мосула. Потому что мы не можем оставлять в одиночестве жертв преступников ИГ, мы должны дать им возможность вернуться на родину", — заявил Габриэль.

В конце июля министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявлял, что правительство Германии в 2017 году с этой целью выделит 100 миллионов евро.