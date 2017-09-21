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Власти Каталонии подготовили план на случай "чрезвычайных обстоятельств"

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (63)
23:1021.09.2017
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© REUTERS / Albert GeaУчастники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017Участники акции протеста перед зданием департамента экономики Каталонии в Барселоне. 20 сентября 2017
© REUTERS / Albert Gea

МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Власти Каталонии подготовили план на случай "чрезвычайных обстоятельств" при проведении референдума о независимости, который они собираются провести 1 октября и который не признают испанские власти, заявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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"Первого октября состоится референдум о самоопределении. Он будет, потому что мы предусмотрели план на случай чрезвычайных обстоятельств для того, чтобы обеспечить его, но, прежде всего, потому что его поддерживает абсолютное большинство населения, которому надоело высокомерие и злоупотребление правительства Народной партии", — заявил председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон в обращении к гражданам.

По его словам, речь идет не о том, чтобы решить вопрос "политических связей с государством", а о том, что каталонцы хотят "жить в полностью демократической стране, где уважают свободы". Он также поблагодарил жителей остальных регионов Испании, вышедших на улицы испанских городов в поддержку проведения референдума в Каталонии.

"Это не простые дни, разумеется, но мы чувствуем себя сильными", — сказал Пучдемон, обвинив Испанию в том, что она "действует как режим, при котором власть силы превалирует над властью морали". Глава каталонского правительства также заверил, что каталонские власти "чувствуют поддержку" и "готовы противостоять предстоящим ударам".

Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (восемь были позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. В Барселоне второй день проходят массовые акции протеста против действий испанских властей, судей и правоохранительных органов. В настоящее время перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг, который начался еще днем. На нем присутствуют несколько тысяч человек. Они заявляют, что не разойдутся, пока не отпустят всех задержанных.

Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. При этом за проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.

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