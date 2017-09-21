Слуцкий прокомментировал введение новых санкций США в отношении КНДР

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новые санкции США в отношении КНДР однозначно носят провокационный характер, их расширение не приблизит решение проблемы КНДР, заявил журналистам в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В четверг, открывая трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР.

"Новые санкции США в отношении КНДР однозначно носят провокационный характер. Их расширение не приблизит решение северокорейской проблемы", — сказал Слуцкий.

Парламентарий указал на то, что продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна как раз свидетельствует о бесполезности санкционного давления.

"Необходимо искать способы, как выйти из этого замкнутого круга. Иначе последствия могут обернуться катастрофой для всего человечества", — заключил глава думского комитета.