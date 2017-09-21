Москва против силового вмешательства в Венесуэлу, на которое намекают США

ООН, 21 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Россия выступает против силового вмешательства в Венесуэлу, на которое намекают Соединенные Штаты, заявил РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкие заявления с трибуны Генассамблеи ООН, заявив, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.

В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского лидера "новым Гитлером". Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса напомнил, что Трамп не является президентом всего мира, а значит, не может вмешиваться в дела этой южноамериканской страны.

"Венесуэла находится всегда у нас в повестке дня во всех контактах, которые в эти дни состоялись (на полях ГА ООН) с нашими латиноамериканскими партнерами, и нужно сказать, что принципиальных разногласий с латиноамериканцами нет. Мы выступаем за диалог, за мирное решение, за то, чтобы развитие ситуации Венесуэлы происходило без какого-либо вмешательства извне, тем более того силового варианта, на который иногда намекали некоторые представители США", — сообщил российский дипломат.

Щетинин подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы "та сложная политическая ситуация, которая сейчас сложилась в Венесуэле, была разрешена мирным путем, путем диалога между заинтересованными венесуэльскими сторонами без какого-либо деструктивного вмешательства извне".

"Мы считаем, что международное сообщество должно помочь венесуэльцам найти общие основы для того, чтобы продвигать совместную повестку дня, в том числе, и может быть даже в первую очередь, в социально-экономической сфере", — добавил он.

Собеседник агентства также сообщил, что Россия приветствует те усилия, которые были предприняты рядом латиноамериканских стран, чтобы "между представителями правительства и оппозиционных сил состоялись контакты, которые прошли в Санто-Доминго".

"На наш взгляд, именно это есть основа, именно это тот путь, который необходимо, чтобы международное сообщество поддерживало применительно к тому, что происходит в этой братской для нас стране", — сказал Щетинин.