Число жертв сильного землетрясения в Мексике возросло до 273 человек

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. 20 сентября 2017 года

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил об увеличении числа жертв мощного землетрясения до 273.

Ранее сообщалось о 251 погибшем.

"На данный момент число жертв составляет 273 человека, много обрушений и раненых в городе Мехико и других населенных пунктах в центральной части нашей республики", — заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.