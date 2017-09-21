Число жертв сильного землетрясения в Мексике возросло до 273 человек

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил об увеличении числа жертв мощного землетрясения до 273.
Ранее сообщалось о 251 погибшем.
"На данный момент число жертв составляет 273 человека, много обрушений и раненых в городе Мехико и других населенных пунктах в центральной части нашей республики", — заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.