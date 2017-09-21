Facebook поделится с конгрессом данными по "российскому расследованию"

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Facebook передаст конгрессу США данные, связанные с расследованием "российского вмешательства" в выборы в США, сообщил в блоге компании вице-президент Facebook Эллиот Шраге.

"Это экстраординарное расследование, которое поднимает вопрос о честности выборов в США. После напряженного анализа юридических норм и политики компании мы решили, что если мы поделимся рекламой, которую мы обнаружили, с конгрессом… это поможет властям завершить жизненно необходимую работу по оценке того, что произошло на выборах 2016 года ", — заявил Шраге. По его словам, публично эти данные обнародованы не будут, поскольку это запрещает федеральный закон.

По его словам, в компании ничего не знали о предполагаемой связи приобретаемой рекламы с Россией. Он назвал "возможным" обнаружение в будущем связанной с Россией рекламы в Facebook.

Компания Facebook ранее объявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".