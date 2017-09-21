У США нет "крайнего срока" ожидания от новых санкций против КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. У США нет "крайнего срока", в течение которого они рассчитывают увидеть эффект от новых санкций против КНДР, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В четверг опубликован указ президента США Дональда Трампа, который расширяет полномочия минфина по введению санкций против граждан и организаций за связи с КНДР. Санкции будут вводиться в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

"Никакого крайнего срока, который мы ставим", — заявил Мнучин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли срок, в течение которого, как рассчитывают США, новые санкции могут оказать эффект на политику КНДР.