ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. США не исключают дальнейших санкций против КНДР, заявил в ходе транслировавшейся по телевидению пресс-конференции в Нью-Йорке министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы не комментируем будущие санкции, но рассматриваем все возможности", — сказал Мнучин в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, расширяющий односторонние санкции США против КНДР. В частности, США намерены блокировать любые счета, связанные с северокорейцами, и вводить санкции против любых физических и юридических лиц, ведущих проекты с КНДР в широком круге отраслей.