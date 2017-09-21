США ввели запрет на прием судов, побывавших в КНДР в последние полгода

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. США вводят запрет на прием в своих портах и аэропортах судов и самолетов, которые за последние 180 дней посетили КНДР. Такие меры предусмотрены в указе, который подписал президент США Дональд Трамп.

В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается, что эти меры распространяются на самолеты и суда, принадлежащие иностранным гражданам.

Кроме того, оговаривается, что такие ограничения распространяются на суда, которые перегружали грузы с судов, заходивших в порты КНДР.