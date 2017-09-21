Россия привержена цели достижения мира без ядерного оружия, отметил Лавров

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия привержена цели достижения мира без ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия привержена целям достижения мира, свободного от ядерного оружия. Согласно действующим договорным режимам в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, его полная ликвидация должна стать конечным результатом процесса всеобщего и полного разоружения при обеспечении равной и неделимой безопасности", — сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что "попытки поставить ядерное оружие вне закона без учета реалий современного мира и закрывая глаза на всю совокупность факторов, влияющих сегодня на стратегическую стабильность, лишь отдаляют эту общую цель, подрывают консенсусные режимы договора о нераспространении ядерного оружия и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".