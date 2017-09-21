ООН, 21 сен — РИА Новости. РФ надеется, что США будут следовать провозглашенным принципам верховенства суверенитета других стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Думаю, под этими словами может подписаться каждый, особенно если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе: суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение", — заявил Лавров на ГА ООН.

Он добавил, что "в международных отношениях Россия всегда придерживалась этих принципов и продолжит их отстаивать".