Лавров прокомментировал слова Трампа о соблюдении суверенитета стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

ООН, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на Генассамблее ООН, назвал отрадным заявление президента США Дональда Трампа о важности соблюдения суверенитета государств.

"Отрадно, что президент США Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах", — сказал Лавров.

Трамп, выступая во вторник на Генассамблее, призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".