Власти Каталонии запустили сайт с информацией о "референдуме"

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Власти Каталонии запустили новый сайт, на котором размещена информация о голосовании 1 октября о независимости автономного сообщества от Испании, которое не признает испанское правительство.

Адрес сайта опубликовал в Twitter председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. "Где можно проголосовать 1 октября? На этой странице найдешь, где ты можешь это сделать", — написал глава Женералитета, сопроводив пост ссылкой на сайт onvotar.garantiespelreferendum.com.

На одной из страниц сайта жители автономного сообщества могут ввести номер своего удостоверения личности, дату рождения и почтовый код, чтобы узнать, где они могут проголосовать. На этом же сайте можно найти "бюллетень" для голосования и распечатать его. Сайт доступен на каталанском, кастильском, аранском (говорят в долине Валь-д'Аран) и английском языках.

Ранее официальный сайт referendum.cat был заблокирован по решению суда, новый сайт ref1oct.cat был заблокирован через несколько дней.

В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (семеро были позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней.

Несмотря на это, Женералитет (правительство Каталонии) настаивает, что референдум 1 октября состоится, а общественные организации — Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации" и проводят митинги.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.