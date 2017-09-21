Египет обеспокоен намерением властей Курдистана провести референдум

КАИР, 21 сен — РИА Новости. Египет обеспокоен намерением властей Иракского Курдистана провести референдум о независимости и призывает Эрбиль к диалогу с центральным правительством в Багдаде, говорится в заявлении МИД страны.

"Египет выражает обеспокоенность, так как привержен единству и стабильности Ирака", — говорится в документе. По мнению Каира, референдум будет иметь долгосрочные последствия для стабильности и безопасности Ирака, региона Ближнего Востока. "Необходимо задействовать механизмы, которые позволяют вести диалог центрального правительства в Багдаде и региона Курдистан по спорным вопросам, и прийти к согласию, которое позволит сохранить целостность Ирака", — отметили в МИД АРЕ.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. По мнению курдских властей, попытки построить партнерство с Багдадом не увенчались успехом. Кроме того, в Курдистане опасаются, что Ирак становится религиозным государством, где превалирует одна из общин.

Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны и требуют его отмены. Шаг курдских властей раскритиковала Лига арабских государств, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.

Глава автономного региона Масуд Барзани, в свою очередь, заявил, что курды не намерены откладывать референдум о независимости.