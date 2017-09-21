В ЛНР предложили установить видеокамеры ОБСЕ по всей линии соприкосновения

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую

ЛУГАНСК, 21 сен – РИА Новости. Для сокращения количества обстрелов со стороны украинских силовиков необходимо установить камеры Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам во время мониторинга обстановки на КПП "Станица Луганская" и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Сотрудники СММ ОБСЕ в субботу установили камеру наблюдения на единственном между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией пункте пропуска "Станица Луганская". В Народной милиции ЛНР заявили, что после установки камеры миссии ОБСЕ обстрелы в этом районе прекратились.

"Наверное, есть смысл расставить камеры наблюдения СММ ОБСЕ по всей линии разграничения по нашей стороне для того, чтобы Украина прекратила стрелять в нашу сторону", — сказал Дейнего.

Он уточнил, что с момента установки камеры миссии обстрелы в этом районе не были зафиксированы.

В районе Станицы Луганской планируется развести силы сторон конфликта, но отвод неоднократно срывался.