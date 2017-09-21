Депутат Госдумы прокомментировал слова Трампа о прогрессе на Украине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Прогресс на Украине, отмеченный президентом США Дональдом Трампом в ходе его встречи с украинским лидером Петром Порошенко, заключается только в том, что Украину продали, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

Ранее в четверг в ходе встречи, прошедшей в Нью-Йорке, Порошенко поблагодарил Трампа за признание достигнутого прогресса. Президент Украины сообщил о значительном улучшении экономического взаимодействия двух стран. Он отметил, что Киев приветствует приход на свой рынок американских компаний и создание дополнительных рабочих мест для граждан обеих стран. Трамп в свою очередь отметил, что американские компании "видят большой потенциал" на Украине.

"Прогресс только лишь в одном: в том, что сегодня Украину продали с потрохами", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Парламентарий отметил, что на встрече достигнуты глобальные долгосрочные соглашения между финансовыми структурами, близкими к президенту США по дальнейшему вливанию американского капитала в экономику Украины.

"Но только не с целью поддержания общественных проектов, инновационных проектов, а с целью за дешевые деньги выкупить весь потенциал Украины, ее земли, ее промышленный потенциал, который еще остался, химическое производство. Трамп как бизнесмен загнал Порошенко в угол, и тот согласился на определенные преференции, что в случае определенных ситуаций Америка предоставит ему политическое убежище. Он готов для этого продать свою родину. Вот поэтому и достигнут прогресс", — выразил свое мнение депутат.

"Украины, как таковой, с ее богатствами, с ее ресурсами больше не будет существовать, это будет править американские капитал, американские компании сегодня будут владеть потенциалом Украины", — заключил Водолацкий.