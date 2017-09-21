Клинцевич: предложение Киева по миротворцам в Донбассе нереализуемо

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Предложение Украины по размещению миротворцев на всей территории Донбасса не поддержат в ДНР и ЛНР, оно нереализуемо, заявил в четверг журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что США полностью поддержали предложения Киева по введению миротворческой миссии на неподконтрольную часть Донбасса, вплоть до границ Россией.

"Эффект от поддержки США предложения Украины о введении миротворцев в Донбасс исчерпывается "чувством глубокого удовлетворения", которое, видимо, испытал Петр Порошенко после соответствующих заверений со стороны Дональда Трампа", — сказал Клинцевич.

На самом деле их встреча не сдвинула проблему с места ни на миллиметр, уверен сенатор. Она может быть решена только на основе компромисса, достигнутого сторонами внутриукраинского конфликта, подчеркнул он.

"Предложение Киева, направленное на то, чтобы, по сути, стреножить силы, способные противостоять ему в военном плане на востоке Украины, совершенно неприемлемо для ДНР и ЛНР, а потому в принципе нереализуемо", — отметил Клинцевич.

Он также выразил недоумение в связи с заявлением Трампа о "прогрессе" на Украине. "Вместо того, чтобы способствовать установлению мира на Украине, выполнению минских соглашений, США фактически поощряют политику Киева по разрушению своей страны и истреблению своих граждан в Донбассе", — сказал Клинцевич. Воистину, американцев интересуют только их собственные интересы, желательно, реализуемые за чужой счет, посетовал политик.

Трамп открыл встречу с Порошенко словами о том, что "на Украине достигнут очень-очень хороший прогресс". "Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе", — сказал лидер США в начале встречи.