В Доминике из-за урагана "Мария" погибли не менее 15 человек

Ситуация на пляже в Сан-Хуане во время урагана Мария

Ситуация на пляже в Сан-Хуане во время урагана Мария

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Не менее 15 человек погибли, еще 20 числятся пропавшими без вести в Доминике после урагана "Мария", заявил премьер-министр страны Рузвельт Скеррит.

"К настоящему моменту мы похоронили 15 человек, 13 человек пропали без вести в одной деревне, еще пять – в другой, и в одной коммуне еще два", — рассказал премьер в эфире телеканала ABS. Запись интервью Скеррита опубликована на его странице в Facebook.

Он добавил, что ураган "Мария" нанес "беспрецедентный ущерб" инфраструктуре страны, и властям страны потребуется много времени на ликвидацию последствий стихии.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Мария" ослаб до третьей категории. Еще накануне сила урагана оценивалась в максимальные пять баллов.

Доминика — государство на одноименном острове из группы Малых Антильских островов в Карибском море. Рядом с Доминикой расположены Гваделупа и Мартиника. Территория острова составляет 754 квадратных километра, на нем проживают более 73 тысяч человек.