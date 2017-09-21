Советник Трампа рассказал о целях новой стратегии США в отношении России

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Соединенные Штаты разработали новую стратегию по России, которая направлена в том числе на предотвращение конфликтов и на поиск путей сотрудничества, сообщил в четверг советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы разработали стратегию действий в отношении России", — сказал Макмастер в интервью телекомпании CNN.

По его мнению, США в отношении РФ "должны делать три вещи". "Мы должны противостоять их дестабилизирующему поведению. Второй момент заключается в том, что мы должны предотвращать конфликты с Россией. Это страна, обладающая ядерным оружием. У нас была долгая "холодная война" с Советским Союзом, и мы хотим сдерживать конфликты в дальнейшем", — сказал советник главы Белого дома.

Третьим направлением действий Макмастер назвал поиск путей сотрудничества. Причем, если в первых двух случаях он говорил о том, что США "должны", то на сей раз сделал ударением на том, что Вашингтон "хочет искать направления для партнерства, где мы можем действовать в общих интересах".

Макмастер утверждал, будто "в последние годы Россия автоматически делает все возможное для подрыва интересов США и их союзников". Он назвал это "неразумным".

"Мы должны сотрудничать в определенных ключевых вопросах", — сказал советник американского президента. В частности, он назвал Сирию и Иран. "Это вопросы, в решении которых мы должны использовать помощь России. И мы должны искать точки соприкосновения даже при условии, что мы выступаем против дестабилизирующего поведения РФ", — сказал Макмастер.