Полиция Ирака задержала семь членов ИГ*, готовивших теракты против туристов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Иракская полиция задержала семерых членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), готовивших теракты против посещающих Багдад туристов, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление военной пресс-службы.

"Силы управления разведки иракской федеральной полиции… провели превентивную операцию по преследованию боевиков ИГ*, чтобы разрушить их планы по нападению на граждан во время месяца Мухаррам (первого месяца мусульманского календаря после Нового года — ред.)", — цитирует канал заявление.

Отмечается, что сначала силовики вычислили и задержали трех террористов в багдадском районе Ар-Рашидия. При них были обнаружены три взрывных устройства. Продолжив расследование, иракские службы нашли и задержали еще одного подозреваемого с запасами оружия и взрывчатки, а затем еще троих террористов.

"Число задержанных составило семь человек, которые входят в так называемый "Вилайет Дияла*" (подразделение ИГ* — ред.) и недавно прибыли в Багдад для атак на посетителей и шествия во время месяца Мухаррам. В их отношении предприняты действия в соответствии с законом", — отмечается в сообщении.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее объявил о начале операций по освобождению от террористов последних районов в западной провинции Анбар под их контролем, а также главного штаба ИГ в северной провинции Киркук — города Эль-Хавиджа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.